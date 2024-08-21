Şanlıurfa Merkezli 5 İlde Terör Operasyonu: 3 Tutuklama

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Merkezli 5 İlde Terör Operasyonu: 3 Tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimat üzerine TEM Daire Başkanlığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet yürüttükleri ve halen terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olarak sözde şehir yapılanması içerisinde bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri, terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması maksadıyla Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman, Şırnak işlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı, 5 şahıs adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla, 2 şahıs ise ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Finlandiya Sorumlusu İstanbul'da YakalandıMİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Finlandiya Sorumlusu İstanbul'da YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
PKK Şanlıurfa
Ahıra Giren Ayı, Danayı Kaçırdı Ahıra Giren Ayı, Danayı Kaçırdı
Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu
Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı
İznik Gölü Kıyısına Kurulması Planlanan Kağıt Fabrikasına Karşı Eylem: 'Ovalarımızı İşgal Etmek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz' Çevreciler, Kağıt Fabrikasına Karşı Harekete Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü
Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor Yarından İtibaren Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başlıyor
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?