İznik Gölü Kıyısına Kurulması Planlanan Kağıt Fabrikasına Karşı Eylem: 'Ovalarımızı İşgal Etmek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İznik Gölü kıyısında kurulması planlanan Varaka Kağıt Fabrikası'na ÇED raporu olmadan izin verilmesi, CHP Bursa il ve ilçe örgütleri, DOĞADER üyeleri ve çok sayıda yurttaş tarafından protesto edildi. DOĞADER Başkanı Murat Demir, “Bir aileye imtiyazlı bir karar çıkartarak İznik Gölü’nü talan ettirmek istiyorlar. 20 yıldır diyoruz. İznik Gölü artık sanayi baskısını, etrafındaki yapılaşmayı kaldırmıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Varaka Kağıt Fabrikası’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü yakınında kurulmasına onay çıktı. ÇED raporu verilmeden kurulması planlanan fabrikaya karşı CHP Bursa İl ve ilçe başkanlıkları, DOĞADER üyeleri ve çok sayıda yurttaş bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Eyleme, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun ve Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çakmak katıldı.

'SANAYİLER İZNİK GÖLÜNÜ KURUTUYOR'

Açıklamada konuşan DOĞADER Başkanı Murat Demir şunları söyledi:

“Biz DOĞADER ve paydaşlarımız olarak yıllardır İznik Gölü'nü kurumaması için, gelecek nesillere sağlıklı, temiz bir şekilde devretmesi için mücadele ediyoruz. Kime karşı mücadele ediyoruz? Bu ülkenin taşını, toprağını, suyunu, havasını, doğasını talan edenlere karşı mücadele ediyoruz. Arkamızda gördüğünüz İznik Gölü koruma altında bir göldür. Koruma bölgesi artık sanayi bölgesi haline gelmiş. Az ileride Cargill fabrikası var. Cargill Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçti. Kazandığımız davalar, elde ettiğimiz hakları hiçe saydılar. Mahkeme kararlarını yok saydılar. Bugün de burada yine bir özel endüstri bölgesi ilan edilerek bir aileye imtiyazlı bir karar çıkartarak İznik Gölü’nü talan ettirmek istiyorlar. 20 yıldır diyoruz. İznik Gölü artık sanayi baskısını, etrafındaki yapılaşmayı kaldırmıyor. Az ileride Gemlik'te Gemlik Gübre, DSİ’nin teminatı olmamasına rağmen yılda 10 milyon ton su çekiyor. Etrafındaki sanayiler İznik Gölü’nü kurutuyor, gölü besleyen su kaynaklarını sömürüyor.”

'TESİSLERİN BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILMASI GEREKİYOR'

Açıklamaya katılan kurumları ortak açıklamasını okuyan avukat Erol Çiçek ise şöyle konuştu:

“Albayrak Holding'in şu anki dava konusu olan bölge ilk değil. 2013 yılında da bu bölge için Albayrak Holding adına kağıt fabrikası kurulması amacıyla özel 1/25.000’lik İznik Çevre Düzeni Planı değişikliği yapıldı. Arkasından da ÇED olumlu kararı alındı. Her iki karar da mahkemelerce iptal edildi, Danıştay denetiminden geçti ve kesinleşti. Bugün 2024’te olan olay bunun bir devamı. Şimdi de Albayrak Holding'in grup şirketlerinden Varaka Kağıt Anonim Şirketi arkanızda gördüğünüz alanda bu sefer oluklu mukavva tesisi kurmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu bölge özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu ilk kez yapılan bir olay değil.

Daha önce arkamızda olan Asil Çelik ve hemen yanımızdaki Göktaş fabrikası için de özel endüstri bölgesi kararları verildi. Bu kararlar verilirken aynı şimdi olduğu gibi Göktaş'ın kapsam dışı sistemi için açılan davalar devam ederken Cumhurbaşkanlığı’ndan özel endüstri bölgesi ilanı gelerek yargılamaya benim görüşüme göre müdahale edildi. İktidar yandaşlarına rant dağıtmaya, bunu yaparken doğayı yağmalamaya, talan etmeye ve katliama devam ediyor.

Hatta İznik Gölü DSİ’ye göre stratejik su kaynağı olmasına rağmen bu yapılıyor. Bunlar yapılırken 5400 sayılı Toprak Koruma Kanunu, Bursa 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, İznik Gölü 25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, içme ve kullanma suyu havzalarına ilişkin yönetmelik paspas edildi. Sanki bölge sulak alan tampon bölgesi değil, organize sanayi bölgesi. 1/100.000 ölçekli plan hükümlerine göre şu etrafınızda gördüğünüz fabrikaların, bu tesislerin bu bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor. Bu yapılmadığı gibi yeni tesisler ve mevcut tesislere ek imalathane kurma ruhsatları verilerek bölge bu sanayi baskısını kaldıramayacak derecede yoğunlaştırılıyor.

'BU ALANDA FABRİKA KURULMASI YASAKTIR'

İznik Gölü 25.000 ölçekli plan hükümlerine göre bu alanda mevcut yapıların tamamı dondurulmuş ve yeni tesis fabrika kurulması ve inşaat yapılması yasaktır. Yine içme ve kullanma suları yönetmeliğinde organize sanayi bölgesinin burada kurulması mümkün değil. İznik Gölü sulak alan olarak tescil edilmiş bir göldür. 2 bin 500 metre çevresi sulak alan tampon bölgesidir. Şu anda bulunduğumuz alanın İznik Gölü'ne uzaklığı ise 350 metre civarındadır. Bu konumuyla göl, sulak alan tampon bölgesinde kalmaktadır. Sulak alanların korunması yönetmeliğine göre de bu alanda kağıt endüstrisi yasaklanmış faaliyetler listesindedir.”

'OVALARIMIZI İŞGAL ETMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Her sabah kalktığımızda bu ülkede bir yerin yağmalandığı haberini alıyoruz. Her gün kalktığımızda bu ülkenin dağları, ovaları, ırmakları, suları, tarım alanları yani insana dokunan, insan için faydalı ne varsa yok edilmeye çalışılıyor. Bizler toplum olarak bu ülkenin duyarlı insanları olarak buna itiraz ediyoruz ve karşı koyuyoruz. Biz sonuna kadar direneceğiz. Bu ülkede asla topraklarımızı işgal etmek isteyenlere, dağlarımızı, ovalarımızı işgal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.”

Kaynak: ANKA