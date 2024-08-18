Bir Yanda Orman Yangını, Bir Yanda Ağaç Katliamı! Ümraniye Belediyesi Kıyıma Devam Ediyor

Günlerdir birçok kentte yangınlar devam ederken, Ümraniye Belediyesi geçen hafta olduğu gibi dün gece de ağaç katliamı yaptı. Karşı çıkmaya çalışan CHP'li belediye meclis üyelerine müdahale edilirken, kesilen ağaçlar belediyenin araçlarıyla götürüldü.

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Bir Yanda Orman Yangını, Bir Yanda Ağaç Katliamı! Ümraniye Belediyesi Kıyıma Devam Ediyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu mahallesinde bulunan Trabzon Park Millet Bahçesi’nde geçtiğimiz hafta çok sayıda ağaç kesildi. CHP Belediye Meclis üyesi Metin Kaya, bölgede 100’ün üzerinde ağacın kesildiğini söyledi. Yapılanlara tepki yağarken, Ümraniye Belediyesi dün gece de kıyıma devam etti.

'AĞAÇLAR KESİLİP BELEDİYE ARAÇLARIYLA GÖTÜRÜLÜYOR'

Ülkenin dört bir yanında devam eden yangınlara dikkat çeken Metin Kaya, gece saat 03.00 itibarıyla Ümraniye’de ağaçların kesildiğini söyledi. Kaya, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ümraniye, Trabzon Park'da gece operasyonuyla ağaçlar hunharca katledilirken yerinde müdahale etmek istedik. Bana bld meclis üyemize ve ilçe yöneticilerimize şiddetle karşı koydular.. Alanın dışına çıkmak zorunda kaldık.. Yazıktır günahtır ülke yangın yeriyken canlı canlı ağaçlar kırılarak kesilip Ümraniye Belediyesi araçlarıyla götürülüyor...

Ümraniye Belediyesi'ne buradan soruyoruz: Bu katliamın sebebini sorduğumuzda ekipleriniz neden saldırdılar? Ağaçları hangi hukuki gerekçeyle kesiyorsunuz? Gencecik ağaçları gece operasyonu ile kesmenizin sebebi nedir?"

'CİĞERLERİMİZ YANARKEN BELEDİYE AĞAÇ KESİYOR'

Çevre aktivisti Bulut Can Okuducu ise bir kişi tarafından saldırıya uğradıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İzmir'de ciğerlerimiz yanarken Ümraniye Beleyesi'nin tek yaptığı ormanları talan etmek. AKP Türkiyesini bu gece Ümraniye'de yaşananlar özetliyor!

Ümraniye Beleyesi zabıtaları ve çalışanlarının yanındaki müptezel bize saldırmaya çalıştı. Polisin gelmesiyle ortadan kayboldu. İsmini söylemekten kaçındı. Ümraniye Belediyesi çalışanı olduğunu söyleyen korkak müptezel Alpay Özalan gibi saldırıp kaçtı. Ağaç kesimi devam ediyor!

Ümraniye Belediyesi İzmir'de ciğerlerimiz yanarken ağaç kesmekle meşgul. İşte kesilen ağaçları taşıyan Ümraniye Belediyesi araçları..."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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