Samsun'da bir otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti ve bir kişi ağır yaralandı.

Zeki Aydemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde beton bariyere çarptı.

Kazada sürücü Zeki Aydemir ve araçta bulunan Orhan Köse yaralandı. Sürücü Aydemir, hastanede hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Köse ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.