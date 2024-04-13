Kastamonu'da silahlı saldırı: Amca ile yeğeni öldü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu amca ile yeğen hayatını kaybetti.

Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen Murat K, daha önce kavga ettiği Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner'e ateş açtı.

Olayda amca ve yeğen hayatını kaybetti. Zanlı, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA