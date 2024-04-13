Cemil Tugay: Önce Atatürk'e sonra size borcumuz var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'ın ilk kadın belediye başkanı Sema Bodur ile ilçe esnafını ziyaret etti. İki başkanı gören kimi yurttaşlar, sevincini gizleyemeyerek “Bu bayrağı aşağı düşürmeyin” dedi. Başkan Tugay da önce Atatürk'e sonra da yurttaşlara borcunun olduğunu belirterek, “Artık sizi bırakmam. Tüm çabam İzmir'i bulunduğu yerden daha iyi bir konuma getirmek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'ın ilk kadın belediye başkanı Sema Bodur'u makamında ziyaret etti. İlçeye yönelik yatırımlar hakkında konuşan Başkan Tugay, daha sonra esnafı ziyaret etti. İlçe sakinleri, iki başkanı görünce sevincini gizleyemedi. Bir kahvehanede tek tek herkesin bayramını kutlayan Başkan Tugay, görevinde başarılar dileyen ilçe sakinleriyle sohbet etti. Bir yurttaş, “Seçimlerde çok güzel sonuçlar aldınız. Bayrağı lütfen aşağı düşürmeyin. Bu günleri gördük ya çok mutluyuz. Sizin çok güzel işler başaracağınıza inanıyoruz. Her zaman destekçiniz olacağız” dedi.

“ARTIK SİZİ BIRAKMAM”

Başkan Tugay da kentin her köşesini geliştirecek önemli çalışmaları hayata geçireceklerini ifade ederek, “Artık sizi bırakmam. Bizim önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, sonra da size borcumuz var. Kimseye mahcup olmadan görevimi tamamlamak istiyorum. Tüm çabam İzmir'i bulunduğu yerden daha iyi bir konuma getirmek” diye konuştu.

İlçede kadın girişimcilerin açtığı bir pastaneye de giren Cemil Tugay, kadınların yaptığı pastalardan satın aldı.

Kaynak: ANKA