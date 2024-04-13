Antalya'daki teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden 49'u kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazası sonucu teleferik kabinlerinde mahsur kalan 184 kişiyi tahliye işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

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Antalya'daki teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 184 kişiden 49'u kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan 184 kişinin tahliye işlemlerinin devam ettiğini ve tahliyenin ipli sistemlerle gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkan Böcek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bursa'dan Gece Görüşlü Helikopter Geliyor

Kaza sonucu teleferikteki 25 kabinde mahsur kalan 184 yurttaşın kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Böcek, 'Antalya Valiliğimiz kriz masasını hızla oluşturdu. Bugün saat 17.30'da meydana gelen bu talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 6 yaralımız var, 3'ü ağır. Sağlık ekiplerimiz hızla çalışmalarını devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik, JAK ekibimiz, UMKE ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da aradı, Bursa'dan özel gece görüşlü helikopterler de geliyor. Kriz merkezine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımızı var, inşallah kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Tahliye, ipli sistemlerle sağlanıyor.' dedi.

184 Kişiden 30'u Kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirildiğini belirterek, 'Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte. Olay sebebiyle diğer 29 teleferik kabininde mahsur kalan 184 kişiden 30’u uzman ekiplerce kurtarıldı, çalışmalar devam ediyor' dedi.

AFAD: 49 Kişi Kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), teleferik kazasında teleferik kabinlerinde mahsur kalan 184 kişiden 49'unun başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

'Bölgeye, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Savunma Bakanlığı, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam 366 arama kurtarma personeli, 6 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 76 araç ve 6 ambulans görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.'

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