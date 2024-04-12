Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü hareketliliği arttı

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu başladı. Özellikle Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşandığı gözlemlendi.

Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü hareketliliği arttı

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü, Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda İzmit ilçesinin girişinden itibaren uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit, Dilovası ve Gebze kesiminde trafik sıkışıklığı yaşarken, Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde de araçlar zorlukla ilerliyor.

Sakarya geçişlerinde ise İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Kaynak: AA

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