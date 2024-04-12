Muradiye-Çaldıran kara yolunda 2 araç çarpıştı: 13 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde iki hafif ticari çarpıştı. Yaşanan korkunç kaza sonucu 13 kişi yaralandı.

Muradiye-Çaldıran kara yolunda 2 araç çarpıştı: 13 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen korkunç kaza sonucu 13 kişi yaralandı.

Muradiye-Çaldıran kara yolu Tansu Mahallesi yakınında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, sürücülerle birlikte her iki araçtaki 11 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Muradiye ve Çaldıran'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü, 7 yaralı Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
Şanlıurfa'da otomobil yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da otomobil yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber... Ziraat Bankası promosyon ödemelerini katladı; Emeklilere iyi haber...
ÇOK OKUNANLAR
Denizli'de duyulmamış örnek hasat, 4 dönümde 2500 kök ve kök başına 16 adet ürün: Tarlada tanesi 15 TL! Duyulmamış örnek hasat: Tarlada tanesi 15 TL
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
Galatasaray, 3-0 mağlup oldu! Galatasaray, 3-0 mağlup oldu
100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor
Yerel seçimin ardından dikkat çeken anket: Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu