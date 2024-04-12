Muradiye-Çaldıran kara yolunda 2 araç çarpıştı: 13 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen korkunç kaza sonucu 13 kişi yaralandı.

Muradiye-Çaldıran kara yolu Tansu Mahallesi yakınında iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, sürücülerle birlikte her iki araçtaki 11 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Muradiye ve Çaldıran'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA