Antalya'da teleferik kabini düştü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tesis yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken, henüz belirlenemeyen bir nedenle teleferik direği devrildi. Direğe çarpan kabinde bulunan 8 kişi, kabinin parçalanması sonucu kayalık alana düştü. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

Yaralıların tahliyesi için çalışmalar başlatılırken, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havada mahsur kalan kişilerin de güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA