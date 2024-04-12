Bayram tatili dönüşünde İstanbul'a girişte yoğun trafik oluştu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bazı mevkilerinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Bayram tatili dönüşünde İstanbul'a girişte yoğun trafik oluştu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sırasında Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği bildirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıda bulunarak ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta sonu da yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu Araba alacaklara görülmemiş Nisan indirimi; Chery Nisan ayı fiyat listesi belli oldu
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu
Şırnak'ta belediye başkanlığı seçim sonuçları, taşlı-sopalı kavgaya neden oldu: 7 yaralı Şırnak'ta belediye başkanlığı seçim sonuçları, taşlı-sopalı kavgaya neden oldu: 7 yaralı
Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu Star TV dizisi Yalı Çapkını'nın yeni adresi belli oldu... Anlaşma duyuruldu
ÇOK OKUNANLAR
Denizli'de duyulmamış örnek hasat, 4 dönümde 2500 kök ve kök başına 16 adet ürün: Tarlada tanesi 15 TL! Duyulmamış örnek hasat: Tarlada tanesi 15 TL
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
100 yıllık proje: İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor İstanbul-Antalya arası 4 saat 45 dakikaya düşüyor
Yerel seçimin ardından dikkat çeken anket: Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu Sandığa gitmeyen seçmenlerin tercihi hangi parti olurdu
Galatasaray, 3-0 mağlup oldu! Galatasaray, 3-0 mağlup oldu