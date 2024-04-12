Bayram tatili dönüşünde İstanbul'a girişte yoğun trafik oluştu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu sırasında Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği bildirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıda bulunarak ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta sonu da yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA