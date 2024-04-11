Şırnak'ta belediye başkanlığı seçim sonuçları, taşlı-sopalı kavgaya neden oldu: 7 yaralı

AK Parti'den seçilerek mazbatasını alan Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun ile Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nihat Yiğit'in yakınları arasında Şehit Harun Boy Mahallesi'nde başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda 7 kişi yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tarafların ambulanslara ve sağlık çalışanlarına saldırmasının ardından ambulans şoförü Ramazan P, sağlık çalışanları Leyla T. ve Hazal K. de hafif yaralandı.

Atılan taşlar nedeniyle bir ambulans hasar gördü. Yaralanan sağlık çalışanları ekiplerce ayakta tedavi edildi.

Aynı mahallede 7 Nisan'da aynı nedenle taşlı ve sopalı kavga çıkmıştı. 7 Nisan'daki kavgada 5 kişi yaralanmış, 11 şüpheli ise yakalanmıştı.