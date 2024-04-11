Gaziantep'te iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 21 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı.

Kavga sonucunda 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 21 yaşındaki H.Ş. isimli yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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