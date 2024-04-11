'Kilit kavşak' Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yoğunluğu şimdiden başladı

'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren onbinler, dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bayram için memleketlerine gidenler, özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Trafik yoğunluğunun ilerleyen günlerde artması bekleniyor.

Kaynak: AA