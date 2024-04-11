Adana'da minibüs devrildi: 1'i ağır 5 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Adana-Kozan kara yolunda Tırmıl mevkisinde 01 EMA 25 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu beş kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23) Rafet Talha A. (11) ve Mehtap Y. (41) 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Durumu ağır olan bir yaralı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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