Denizli'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu Zehra İlkinci ve Hüseyin İlkinci hayatını kaybetti.

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Denizli'de otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin İlkinci'nin kullandığı pikap ile Rukiye Erçıktı'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Hüseyin İlkinci ve pikapta bulunan Zehra İlkinci hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer kişiler ise Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı ancak daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.

İlkinci çiftinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak evlerine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından çiftin cenazesi Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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