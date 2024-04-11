Antalya, Kemer'de orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, 0,3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
Antalya, Kemer'de orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın başladı. Yangında 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Şu ana kadar 0,3 hektarlık bir alan zarar gördü ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0,3 hektarlık alan zarar gördü.

Son Güncelleme:
Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor
Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı
Adana'da 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Adana'da 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı Sular durulmuyor: Aleyna'ya 'Yunus Emre'den uzak dur' uyarısı
Erdoğan konuşurken tekledi: Canlı yayında prompter kazası Canlı yayında prompter kazası
A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti A Spor'da ayrılık: Bu sözlerle veda etti
Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı! 300 yıllık tarihi eseri parçaladılar Büyükşehir çalışanları belediyenin vinciyle define aradı!
Ek destek geldi, Mehmet Şimşek duyurdu: 18 milyar dolar nasıl kullanılacak? 18 milyar dolar nasıl kullanılacak?