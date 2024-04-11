Antalya, Kemer'de orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın başladı. Yangında 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Şu ana kadar 0,3 hektarlık bir alan zarar gördü ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Göynük bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, bir su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0,3 hektarlık alan zarar gördü.