Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın: Kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde narenciye bulunan bir narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın söndürüldü, ancak tesis kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın: Kullanılamaz hale geldi

Erdemli ilçesinin Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan bir paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Plastik kasaların bulunduğu alana sıçrayan alevlerin hızla büyüdüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

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