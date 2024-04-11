Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü

Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 39 yaşındaki Mehmet Çuhadar'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Isparta'da gece kulübünde silahlı kavga: 1 ölü

Gülistan Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde, 39 yaşındaki Mehmet Çuhadar ile burada çalışan 50 yaşındaki Galip K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip K, silahla Çuhadar'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çuhadar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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