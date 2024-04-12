'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 7 bin 945 lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu

Burdur'da alkollü bir sürücüye dur ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan dolayı 7 bin 945 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, R.E. idaresindeki 34 HJC 28 plakalı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konak Mahallesi'nde polislerden otomobiliyle kaçmaya başlayan sürücü, 15 dakikalık kovalamacanın ardından Aydınlıkevler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde durduruldu.

Aracından inerken yere düşen R.E. burnundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücünün yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmak ve dur ihtarına uymamaktan 7 bin 945 lira ceza uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.