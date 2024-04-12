Şanlıurfa'da otomobil yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, A.Ç. (32) yönetimindeki 72 ABC 651 plakalı otomobil, Yedikuyu Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız (52), Ahmet (10), İsa (8) ve Serdar Canpolatlı'ya (4) çarptı.

Kazada ağır yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsa Canpolatlı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. İsa'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.