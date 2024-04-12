Kahramanmaraş'ta zincir kahve dükkanına taşlı tüfekli saldırı

Kahramanmaraş'ta bir alışveriş merkezinin altındaki zincir kahve dükkanına pompalı tüfekli ve taşlı saldırı düzenlendi. Saldırganlardan biri yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta zincir kahve dükkanına taşlı tüfekli saldırı

Kahramanmaraş Valiliği, kentteki bir alışveriş merkezinin altındaki bir zincir kahve dükkanına yapılan saldırıya ilişkin bilgi verdi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden birinin yakalandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, Piazza AVM altında bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli iş yerine saat 16.30 sıralarında pompalı tüfekle ateş açıldığı ve taş atıldığı belirtildi.

Saldırganın 42 Suç Kaydı Çıktı

Olayla ilgili açıklamada, şu bilgilere yer verildi;

'Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir. Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.'

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