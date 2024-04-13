Tatilciler dönüşe geçti: Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine sayılı saatler kala, tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönmeye başlamasıyla Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilciler dönüşe geçti: Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirenlerin geri dönüşü nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Özellikle Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyararak ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü.

Yarın da kara yolundaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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