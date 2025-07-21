Samsun Bafra’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsü Tekin Kocabaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Samsun Bafra’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi Muratpaşa Sokak’ta meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 55 ACJ 748 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Tekin Kocabaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Kocabaş’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Tekin Kocabaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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