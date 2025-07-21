Menteşe Çevre Yolu’nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 16 VP 760 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 VP 760 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale dönerken, soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenini ve sürücülerin sorumluluklarını detaylı bir şekilde araştırıyor.

Kaynak: İHA