Menteşe Çevre Yolu’nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla Menteşe Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında, 16 VP 760 plakalı otomobilin başka bir araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

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Menteşe Çevre Yolu’nda Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 16 VP 760 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 VP 760 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik akışı normale dönerken, soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenini ve sürücülerin sorumluluklarını detaylı bir şekilde araştırıyor.

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Kaynak: İHA

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Muğla Trafik kazası
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