Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Uşak'ta Kamyonetle Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü
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A.T. (35) yönetimindeki 64 ACJ 814 plakalı kamyonet, Pınarbaşı beldesinde tali yoldan çıkan Ali Taylan Tuğlu (36) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Yol kenarındaki ağaca çarpan kamyonet, daha sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet ve kamyonet sürücüsü ambulanslarla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Tuğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Uşak Trafik kazası
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