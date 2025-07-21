Ankara'da Toplu Taşıma İçin Yeni Karar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kartlarına kredi kartıyla bakiye yüklemelerinde banka komisyon ücretini kaldırdı. Uygulama, 10 Temmuz itibarıyla tüm dolum kanallarında geçerli.

Ankara'da Toplu Taşıma İçin Yeni Karar
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların toplu taşıma hizmetlerini daha ekonomik ve kolay kullanabilmesi için önemli bir adım attı. ABB’den yapılan yazılı açıklamada, Akıllı Ulaşım Kartı’na (AnkaraKart) kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyon ücretinin kaldırıldığı duyuruldu. Uygulama, vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini düşürmek amacıyla başlatıldı.

Açıklamaya göre, 16 Şubat 2025 tarihinde başlayan uygulama, ilk etapta kiosk cihazlarını kapsamıyordu. Ancak EGO Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, 10 Temmuz 2025 itibarıyla kiosklar dahil tüm dolum kanallarında kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemeleri komisyonsuz hale getirildi. Bu sayede vatandaşlar, otobüs, metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarında kullanılan kartlarına daha hızlı, kolay ve ek ücret ödemeden bakiye yükleyebilecek.

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Kaynak: AA

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