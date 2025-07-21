Mersin'de Feci Kaza: Otomobil Kayalıklara Yuvarlandı, 5 Yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobil 20 metre yükseklikten kayalık alana yuvarlandı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de Feci Kaza: Otomobil Kayalıklara Yuvarlandı, 5 Yaralı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde, Aslanlı ile Hüsametli Mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Hüsametli istikametinden Erdemli yönüne seyir halinde olan A.Ş. yönetimindeki 33 DY 060 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık ve eğimli araziye yuvarlanan araçta bulunan sürücü A.Ş. ile yolcular F.Y., S.A., E.A. ve E.E.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Erdemli Grup Amirliği ekipleri, hızla bölgeye ulaşarak güvenlik önlemi aldı. İlk olarak aracın tüp bağlantısını kesen itfaiye ekipleri, yaralıları eğimli ve zorlu araziden sedyelerle halat sistemleri kullanarak yukarı çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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Mersin Trafik kazası
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