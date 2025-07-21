Kırıkkale’de Akaryakıt İstasyonunda Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 1’i Ağır 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırıkkale’nin Yeni Mahallesi’nde, Millet Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda husumetli kişiler arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 2 kişi yaralanırken, polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü ve silah ile bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Kavgada, 26 yaşındaki A.B.Y. karın, kasık, sağ el ve yüz bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.B.Y., Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak entübe edildi. Genç yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen akaryakıt istasyonu sahibi 61 yaşındaki N.P. ise baş ve çene bölgesinden yaralanarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. N.P.’nin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen B.A. (18), A.O. (23) ve E.K. (18) adlı şüphelileri gözaltına aldı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya neden olan husumetin detaylarını ve olayın nasıl geliştiğini araştırıyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarının kayıtları da inceleniyor.

Kaynak: İHA