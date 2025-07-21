Uşak’taki Orman Yangını Kontrol Altında

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Uşak merkeze bağlı Belkaya ve Dağdemirler köyleri yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangında 30 hektar ormanlık alan zarar görürken, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde 500 hektarlık alanın kurtarıldığı bildirildi.

Yangın ihbarının ardından Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı ve 243 personel katıldı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, ekipler gece boyunca karadan çalışmaları sürdürdü. Yangının anızdan çıktığı değerlendirilirken, çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA