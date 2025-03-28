Samsun Atakum'da Ramazan Bayramı Denetimleri Arttı

Samsun Atakum'da zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kentteki market ve fırınları denetime aldı.

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Samsun Atakum'da Ramazan Bayramı Denetimleri Arttı

Samsun’un Atakum Belediyesi zabıta ekipleri, et ve süt ürünlerinin yanı sıra bayram öncesi vatandaşların en çok rağbet gösterdiği şeker, lokum ve tatlı gibi ürünlerin fiyatlarını, son tüketim tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti.

Ürünler hassas tartılarda tartıldı, reyon kasa fiyatı karşılaştırılması yapıldı. Paketlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

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Kaynak: İHA

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