Bursa'da 200 Bin Kişi Aynı İftar Sofrasında Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında hazırlanan programlarla, bir ay boyunca paylaşma ve dayanışma ruhu tüm kentte hissedildi. Büyükşehir Belediyesi birimleri ve iştirakleri tarafından yürütülen çalışmalarla, Ramazan’ın bereketi ve sevinci tüm ilçelerde yaşandı. Ramazan ayı boyunca Fomara Katlı Otoparkı, Emirsultan Meydanı ve İnegöl İshakpaşa Camii önündeki sabit iftar noktalarında 110 bin vatandaşa hizmet verildi.

17 ilçedeki 33 farklı noktada düzenlenen iftarlarda ise yaklaşık 90 bin Bursalı aynı sofrada buluştu. İftara yetişemeyenleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, 15 sabit dağıtım noktasında bir ay boyunca 150 bin iftariyelik paket ve bardak çorba ikramında bulundu. Ayrıca bin 61 mahallede ve bin 120 noktada tatlı ikramları gerçekleştirilerek Ramazan’ın ruhu hep birlikte yaşatıldı.

Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurulan Ramazan Meydanları ise Ramazan ayı boyunca on binlerce insanı ağırlarken, meddah gösterilerinden Karagöz-Hacivat gölge oyunlarına, konserlerden sahne gösterilerine kadar birçok etkinlikle Bursalılara eski Ramazanları yaşattı.

11 ayın sultanı Ramazan’ı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşma ruhu içerisine geçirdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinin ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştığını ifade etti.

Her gün farklı bir ilçede Bursalılarla sohbet ettiklerini ve dertleştiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "17 ilçedeki 33 farklı noktada hazırladığımız iftar programlarında yaklaşık 90 bin, 3 sabit iftar noktasında ise 110 bin olmak üzere toplam 200 bin vatandaşımızı aynı sofrada buluşturduk. 15 sabit dağıtım noktasında ise 150 bin iftariyelik paket ve bardak çorba ikramında bulunduk. Ramazan’ın bereketini halkımızla birlikte paylaştık. Sosyal belediyecilik anlayışımızla emeklilerimize ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşadık. Tüm halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.

Kaynak: İHA