Niğde Valiliğinden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Niğde'de güney yönlü kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına görülecek. Valilikten yapılan açıklamada, rüzgar hızının saatte 40-60 km, kısa süreli olarak ise 70 km’ye kadar çıkabileceği belirtildi. Yetkililer, fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile toz taşınımı gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Valilik, risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmasını, araçların güvenli ve kapalı alanlara park edilmesini, çatı altları ve ağaç diplerinde durulmamasını önerdi.

Kaynak: İHA