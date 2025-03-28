Fındık Fiyatları Rekor Seviyeye Çıktı

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları bayram öncesinde zirveye ulaştı. Geçen hafta 132 liradan işlem gören fındık, haftayı 145 liradan kapatarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

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Fındık Fiyatları Rekor Seviyeye Çıktı

Giresun'un köklü fındık tüccarlarından Mustafa Kankaya, fiyatlardaki bu dikkat çekici artışı değerlendirerek, “Giresun kalite tombul fındık, serbest piyasada bugün 53 randıman üzerinden 145 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Bayram öncesi dokuz günlük tatil ve sanayicinin kredi ödemelerine rağmen fiyatlar düşmedi. Oysaki geçmişte bu tür dönemlerde fiyatlar gerilerdi” diye konuştu.

Fındık Fiyatları Rekor Seviyeye Çıktı - Resim : 1

Kankaya, bayram sonrası fiyatların daha da artabileceğini öngördüklerini belirterek, “Artık gözler yeni sezona çevrildi. Daldaki fındık miktarı artmayacak, aksine hasat zamanına kadar risk altında olacak. Ayrıca kahverengi kokarca zararlısının tehdidi de fiyatları etkileyebilir. Tüm bu faktörleri göz önüne aldığımızda bugünkü rekor seviyeye ulaşan fındık fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini söyleyebiliriz” dedi.

Kaynak: İHA

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Giresun Fındık
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