Fındık Fiyatları Rekor Seviyeye Çıktı

Giresun'un köklü fındık tüccarlarından Mustafa Kankaya, fiyatlardaki bu dikkat çekici artışı değerlendirerek, “Giresun kalite tombul fındık, serbest piyasada bugün 53 randıman üzerinden 145 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Bayram öncesi dokuz günlük tatil ve sanayicinin kredi ödemelerine rağmen fiyatlar düşmedi. Oysaki geçmişte bu tür dönemlerde fiyatlar gerilerdi” diye konuştu.

Kankaya, bayram sonrası fiyatların daha da artabileceğini öngördüklerini belirterek, “Artık gözler yeni sezona çevrildi. Daldaki fındık miktarı artmayacak, aksine hasat zamanına kadar risk altında olacak. Ayrıca kahverengi kokarca zararlısının tehdidi de fiyatları etkileyebilir. Tüm bu faktörleri göz önüne aldığımızda bugünkü rekor seviyeye ulaşan fındık fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini söyleyebiliriz” dedi.

Kaynak: İHA