Quantum Coffee & Breakfast, Cumhuriyetin 100.yılını görkemli bir etkinlikle kutladı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve fedakar milletimizin eseri Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’nın cafe sektöründeki en köklü caddelerinden Bahçelievler 7.Cadde, Cumhuriyetimizin 100.yılında yepyeni bir self servis kahve&kahvaltı konseptli kahve dükkanı olan Quantum Coffee & Breakfast’a merhaba dedi.

Yeni açılan mekan, kahve uzmanı Soner Erdemirci’nin önderliğinde hazırlanan dünya kahveleri ile ülkemiz kahvaltı kültürünün başında gelen serpme kahvaltıyı Self Servis konseptinde misafirlerine sundu. 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyetimizin 100.yıl etkinlikleri kapsamında misafirlerine özel kampanyalar da yapan işletme Ankara halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlik hakkında konuşan kahve uzmanı Soner Erdemirci; “Cafe sektöründeki 20.yılımızda Başkentimiz Ankara’da Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır sürdürülebilir bir kahve dükkanını, uluslararası başarıya imza atmış mimarimizle, ödüllü dünya kahvelerimizi ve serpme kahvaltımızı self servis formatında Cumhuriyetimizin 100.yılında misafirlerimize sunmaktan gurur duyduk. Bu coşkulu günde misafirlerimize sunduğumuz tüm kampanyalarımızı önümüzdeki günlerde de devam ettirme kararı aldık. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve fedakar milletimize sonsuz minnettarız. Bizlere emanetleri olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Nice 100 yıllara…” diyerek duygularını dile getirdi.