Yağış kenti teslim aldı: AKP'li belediye hiçbir tedbir almamış!

Yağışlı havaların kendini göstermesiyle beraber, birçok kentten sel ve su basını görüntüleri de gelmeye başladı. AKP'li belediye başkanı Celal Köse'nin yönettiği Yozgat'tan gelen görüntüler ise yıllardır AKP yönetiminde olan kentte hiçbir tedbir alınmadığını ortaya koydu.

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Türkiye'de oldukça sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından havaların serinlemesiyle vatandaş rahat bir nefes aldı. Şiddetli yağışların başladığı ülkemizde, barajların dolması sevindirirken gelen görüntüler tartışmalara neden oldu. Bazı illerde yağışlı hava, istenmeyen görüntülere neden olurken sel ve su baskınları da kendini göstermeye başladı.

Her fırsatta CHP'li belediyeleri karalayan ve belediyecilik konusunda eleştiren AKP'li belediyeler de yağış konusunda sınıfta kaldı. Yozgat'ta bu sabah saatlerinde başlayan yağış ile kentte sel baskınları yaşandı. Arabaların sulara gömüldüğü kentten gelen görüntülerle birlikte kentin altyapısının yetersizliği de dikkat çekti.

Yozgat Belediyesi'nin uzun yıllardır AKP'li belediye başkanları tarafından yönetildiği bilinirken, altyapı ile ilgili hiçbir çalışma yapılmaması yeni bir tartışmaya neden oldu. AKP'li Celal Köse'nin yönetiminde olan Yozgat Belediyesi'nde, 31 Mart yerel seçimlerinde bir değişim olup olmayacağı da merak konusu oldu.

Yağış kenti teslim aldı: AKP'li belediye hiçbir tedbir almamış! - Resim : 1

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