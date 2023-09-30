DEVA Partisi 81 ilde kendi adayıyla seçime girecek!

DEVA Partisi, 81 ilde kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı.

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DEVA Partisi 81 ilde kendi adayıyla seçime girecek!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Tüzük Kongresi'nde 'yerel seçimde ittifak' tartışmalarına son noktayı koydu.

Babacan, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

"KENDİ İSMİYLE, KENDİ AMBLEMİYLE..."

Ali Babacan, söz konusu konuşmasında şunları kaydetti:

"DEVA Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun."

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