Gazeteci Merve Çoban bir erkek tarafından diri diri yakılmakla tehdit edildi

Gazeteci Merve Çoban sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda diri diri yakılmakla’ tehdit edildiğini duyurdu.

Çoban, X hesabından yaptığı paylaşımlarda bir erkek tarafından şantaj ve tehdide uğradığını belirterek yardım çağrısında bulundu.

Y.B. isimli erkeğin, kendisini takıntı haline getirdiğini belirten Çoban, tehditlerin ağırlaşmasıyla 24 saatlik tedbir kararı aldırdı. Ancak buna rağmen tehditler kesilmedi.

Çoban sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Peşimi bırakmayan bir erkek tarafından tehdit ediliyorum. Evin içinde diri diri yakılmakla tehdit edildiğim için evime giremiyorum. Aksaray'daki karakolda Aile İçi Şiddet ile Mücadele biriminde ifadem mevcut. Başıma bir şey gelirse sorumlusu erkeklere bu gücü veren devlettir.

Şahıs 24 saatlik tedbir kararına rağmen hakaret ve iftiralarını sürdürüyor. Ve ben evimde onun da bildiği gibi tek başımayım. Beni koruyan hiçbir şey yok.

Bana iftira atarak yargıdan kurtulmaya çalışıyor. Belki de o mesajları polislerin yanında atabilecek kadar kanun tanımıyor.

Polis ise ben karakoldan Aksaray gibi bir yerde sabahın beşinde çıkarken 'sağa sola bak, birini görürsen ararsın' diyerek beni karakoldan uğurluyor. Balat Corner Tekel şahsın beni önünde gece saatlerinde tehdit ettiği ve kamera görüntülerine ulaşılabilecek yer.

Yusuf Bel telefonlarına cevap vermemem, sosyal medyadan engellemem üzerine beni başkasının telefonu ile aradı. Evime geleceğini söylediği için, evimin basılmasından korktuğum icin dışarı çıkmak ve sokakta konuşmak zorunda kaldım.

Sokaktaki tehditlerinde gerçek mi kurusıkı mı olduğunu bilmediğim bir silahın karanlık ve kör noktada mermisinin namluya doldurulduğunu duydum. Devlet benim için hiçbir şey yapmayacak ancak başıma bir şey gelirse hesabımı sorun.

Şahıs uyuşturucu satıcısı olduğum, ondan para aldığım, bağımlı olduğum iftiralarıyla beni haksız göstererek bana her istediğini yapabileceğini düşünüyor, karakola çağrıldığında dahi bana mesaj atabiliyor. Beni bulmak için Balat Karakolu'na gelebiliyor.

Bugün de bir kadına iftira atmak bulunmak işlenen suçtan kurtulma gerekçesi olarak kullanılabiliyor. Ne polis ne de yasalar can güvenliğini sağlıyor. Kadının hayatını alt üst eden, kadını maddi ve manevi olarak bitiren düzeniniz batsın! Yerin dibine girin. İşte yeni Türkiye…

Sığındığım Balat Karakolu ifademi dahi almadı. Aksaray'daki merkeze yönlendirdiler çünkü daha önce iletişim ve yakınlık kurmuş olmam aile içi olay yapıyormuş. Onlar ilgilenemezmiş. Can güvenliğim olmadığını söylemem üzerine beni Aksaray'daki merkeze bıraktılar.

Beni yolda bırakan ve karakolun yönünü gösteren polis memurları hızla geri döndüler. Ve karakola tek başıma girdim. İşini saat doldurmak için yapan polis memurları tarafından ifadem alındı."

Kaynak: Gerçek Gündem