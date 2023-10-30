Eskişehir'de öğrenciler Zeren Ertaş'ı hatırlattı: 'Çarşafımız kefenimiz olmayacak' diyerek çarşaflarını yaktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenci Zeren Ertaş, 15 arkadaşıyla birlikte bindiği yurdun asansörünün düşmesi sonrası sıkışmış ve yaşamını yitirmişti.

Eskişehir’de Resul Alan ve ismi gizli tutulan bir kadın öğrenci, Çanakkale’de Samet Taş’ın intiharları sonrası Aydın’da ihmal sonrası gelen bu ölüm tüm ülkede yoğun tepkiye neden oldu.

Ülkenin sinir uçlarına dokunan bu ölüm sonrası başta üniversite öğrencileri olmak birçok kesim, yurtlarda, sokaklarda ve okullarda 'Zeren' için adalet aradı, genç ölümlere tepki gösterdi.

Eskişehir'de genç intiharlarına ve ölümlerine tepki gösteren öğrenciler, sokağa çıktı.

KYK'ya tepki gösteren öğrencilerin ortak sloganı olan "verdiğiniz yorgan kefen oldu" sözünü hatırlatan öğrenciler, “çarşafımız kefenimiz olmayacak” diyerek çarşaflarını yaktı.

🔥Eskişehir’de öğrenciler “Çarşafımız kefenimiz olmayacak” diyerek çarşaflarını yakıyor. #KYKYurdu’nda insanca yaşayacağız ve yaşatacağız! pic.twitter.com/uIGyHAqMHV — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) October 29, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem