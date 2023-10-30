F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı: Rekorunu geliştirdi!

Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini de kazandı.

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F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı: Rekorunu geliştirdi!

Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini de kazandı.

Başkent Meksiko'daki 4.304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 16. kez podyumun zirvesine çıktı.

Hollandalı sporcu, geçen sezon kazandığı 15 yarışla kırdığı "bir sezonda en çok birincilik elde eden pilot" rekorunu Meksika'da geliştirdi.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinciliği elde ettiği Meksika'da, Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü oldu.

Şampiyonanın 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 491

2. Sergio Perez (Meksika): 240

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 220

4. Carlos Sainz (İspanya): 183

5. Fernando Alonso (İspanya): 183

Takımlar
1. Red Bull: 731

2. Mercedes: 371

3. Ferrari: 349

4. McLaren: 256

5. Aston Martin: 236

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Formula 1
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