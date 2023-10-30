AKP'li vekilden skandal paylaşım: 100. yıl kutlamalarını hedef aldı

AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, cumhuriyet kutlamalarını ayrıştıran ve eleştiren bir paylaşım yaptı.

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AKP'li vekilden skandal paylaşım: 100. yıl kutlamalarını hedef aldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde yapılan 'Kurtuluş Savaşı' neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti dün 100 yaşına girdi.

Ülkenin birçok noktasında cumhuriyetin 100. yılı kutlandı.

AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Zehranur Aydemir, cumhuriyet kutlamalarını ayrıştırdı ve eleştirdi.

Aydemir'in paylaşımı şöyle:

"Siz zumba ve valsla oyalanadurun, biz buradan devam."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Cumhuriyet AKP Mustafa Kemal Atatürk Türkiye
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