Deniz Zeyrek: Bu saatten sonra zor

Gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol arkadaşlarının olumsuz tabloya ilişkin bir muhasebe yapması gerektiğini belirtti, devamında "Erdoğan bu yüzleşme sonunda son 21 yılda iyice uzaklaştığı, kırdığı, incittiği kesimlerle helalleşebilir mi? Bu saatten sonra zor" görüşünü dile getirdi.

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Deniz Zeyrek: Bu saatten sonra zor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, vatandaşlar tarafından Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan 29 Ekim'in ardından kaleme aldığı yazısında, cumhuriyetin bugün itibariyle başlayan ikinci yüzyılına değindi.

Türkiye'nin ekonomiden eğitime, tarımdan adalete, dış politikadan siyasete her alanda hak ettiği seviyede bulunmadığını belirten Zeyrek, "Bu olumsuz tablonun kaynağı nedir, nasıl ortadan kalkar?" sorusuyla başlayan bir muhasebeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Gazeteci, "Bu muhasebeyi de en başta, son 21 yılda iktidar olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının yapması lazım" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

"Erdoğan ve yol arkadaşları kendilerine şu soruları sorarak başlayabilir:

– 'Madem bu kadar çok şey yaptık. Türkiye neden bu kadar yoksullaştı?'

– 'Halkın yarısından biraz fazlası neden bu kadar katı bir şekilde ‘Erdoğan karşıtı'?'

– 'İsmini silmek, unutturmak için ortaya koyduğumuz bütün çabalara rağmen halkın üçte ikisi neden hâlâ Atatürk'e hayran?'

– 'Kendi iktidarı, bütün devlet imkanlarıyla bu kadar uğraşıp yeni bir tarih, kültür ve sosyoloji üretmeye çalışırken, halkın büyük bölümü neden siyasal İslamcıların Cumhuriyet aleyhine ürettiği senaryolar yerine hala Cumhuriyeti kuranların hikayesine inanıyor?'

– Erdoğan bu soruların gerçek yanıtlarını bulabilir mi?

İstese bulabilir.

– Erdoğan bu soruların gerçek yanıtlarıyla yüzleşebilir mi?

İstese yüzleşebilir.

Erdoğan bu yüzleşme sonunda son 21 yılda iyice uzaklaştığı, kırdığı, incittiği kesimlerle helalleşebilir mi?

Bu saatten sonra zor."

Deniz Zeyrek: Bu saatten sonra zor - Resim : 1

'HELALLEŞME SIRASI İKTİDARA GELDİ'

Zeyrek, gelinen noktada cumhuriyetçilerin geçmişte muhafazakarlara karşı yaptıkları hataları gördüğünü, bunlardan vazgeçip helalleşme çabasına girdiklerini söyledi.

Buna karşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlarının cumhuriyet kadrolarının geçmişteki hatalarından kaynaklanan yanlışları kendileri için bir 'kindarlık' kaynağına dönüştürüp 'hesaplaşma' içine girdiklerine vurgu yapan köşe yazarı, akabinde şunları dile getirdi:

"Bu hesaplaşma devam ediyor ve gelecekte “hesaplaşma” derdine düşecek yeni mağdurlar yaratıyor. Oysa Türkiye'nin ikinci yüzyılının başlarında artık hesaplaşmaların değil helalleşmelerin yaşandığı bir ülke olması gerek ve sanırım 'helalleşme' sırası da 21 yıllık iktidarında elde ettiği güçle, karşıtlarına yönelik çok fazla yanlış yapan iktidara geldi."

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