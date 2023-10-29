Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'e yürüdü: 'Çok yaşa Mustafa Kemal, çok yaşa Cumhuriyet'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e yürüdü.

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Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'e yürüdü: 'Çok yaşa Mustafa Kemal, çok yaşa Cumhuriyet'

Tüm Türkiye, büyük bir coşku ile Cumhuriyet'in 100. yaşını kutluyor.

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KILIÇDAROĞLU ANITKABİR'E YÜRÜDÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e yürüdü.

Yaptığı yürüyüşün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılarak Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yürüdük. Muhteşem bir kalabalık, muhteşem bir coşku ve elbette tarifsiz bir minnet duygusu vardı. Çok yaşa Mustafa Kemal. Çok yaşa Cumhuriyet" diye yazdı.

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