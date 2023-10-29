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Milyonlar Cumhuriyet'in 100. yaşını Fener Alayları ile kutladı
Milyonlar Cumhuriyet'in 100. yaşını Fener Alayları ile kutladı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında ülkenin dört bir yanında yurttaşlar cumhuriyeti Fener Alayları ile kutladı. Çeşitli kentlerden gelen fotoğrafları sizler için derledik.
Cumhuriyet
29 Ekim 2023 22:34
Son Güncelleme:
29 Ekim 2023 22:34
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