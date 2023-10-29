Erdoğan Vahdettin Köşk'ünde konuştu, 'Cumhuriyeti Osmanlı'dan kopuş değildir' dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen törende "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.

"Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası" diye nitelediği Cumhuriyet için "bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir" ifadesini kullanan Erdoğan "Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzuhur bir devlet değildir, hiçbir zaman da olmamıştır" diye konuştu.

Erdoğan "yeni dönemde en büyük hedefimiz" diyerek yeni anayasa mesajı verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir.

- Cumhuriyet bir kopuş bir kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzuhur bir devlet değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir.

- Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz.

- Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin (Mustafa Kemal Atatürk) arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir.

- Kafkasya'dan Asya'ya, Türkistan'dan Filistin'e nerede gözü yaşlı bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran Türkiye'dir.

- Dirayetli duruşu, Gazi'nin 'Kimse el süremez' dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz.

- 1927'de nüfusumuz 13,6 milyonken 2022 yılında 85 milyonu bulduk. İnşallah bu sene de 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz.

- (Millete efendilik yoktur, hizmet vardır) inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz.

- Sağlıkta hastane yatak sayımız 1923'te 12 bini bulmazken, 2002 yılında 164 bine, bu yıl ise 268 bine yükseldi.

- Türkiye, 1928'de sadece 1000 civarında hekime sahipken, 2002 yılında 92 bin, günümüzde 194 bin hekimle vatandaşlarına hizmet veriyor.

- Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demiryolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz.

- İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak, bunun (TCG Anadolu) bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerimizi inşallah 2'ye çıkaracağız.

- Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır."