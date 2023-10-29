TKP'den holding ve tarikatlara 'cumhuriyet' hatırlatması: 'Bu ülkeyi elinizden alacağız'

TKP İstanbul İl Örgütü Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünde aralarında Doğuş Holding, Zorlu Holding, Ensar Vakfı ve Hiranur Vakfı'nın da bulunduğu pek çok vakıf ve holding önüne pankartlar asarak "Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

TKP'den holding ve tarikatlara 'cumhuriyet' hatırlatması: 'Bu ülkeyi elinizden alacağız'

TKP İstanbul il örgütü bugün aralarında Doğuş Holding, Zorlu Holding, Ensar Vakfı ve Hiranur Vakfı’nın da bulunduğu pek çok vakıf ve holding önüne pankartlar asarak “Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

"CUMHURİYETİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Cumhuriyet’in bütün değerlerinin ayaklar altına alınmasında baş sorumlulardan olan holdinglerin arsızca yaptığı 29 Ekim kutlamalarına yanıt verdiklerini söyleyen TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam “Bugün ülkemizde laikliğin, bağımsızlığın baş düşmanı olan holdingler ve tarikatlara Cumhuriyet’in yüzüncü yılında bir hatırlatmada bulunmak istedik. Güzel ülkemizi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız. Cumhuriyet’i yeniden ayağa kaldıracağız. Sözümüz söz.” dedi.

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Cumhuriyet Türkiye Komünist Partisi - TKP
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