Erdoğan: Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ne yazı yazan Erdoğan, "Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan: Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Erdoğan: Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun."

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