Güldür Güldür'den duygulandıran '29 Ekim' skeci

Güldür Güldür Show, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir skeç hazırladı. Tam kadro oynanan skeç, izleyenleri duygulandırdı.

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Güldür Güldür'den duygulandıran '29 Ekim' skeci

Show TV’de cumartesi günleri yayınlanan, yapımını BKM’nin üstlendiği, ‘Güldür Güldür Show’ Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılını kutlamak için özel bir skeç hazırladı. ‘Güldür Güldür Show’, cumhuriyetin nasıl ve ne şartlarda kurulduğunu anlatan skeciyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Ali Sunal’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Doğa Rutkay, Alper Kul, Mahir İpek, Ayça Koptur, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı, Hasibe Özlem Eren sahne aldı.

Sonunda tüm kadronun sahnedeki yerini aldığı skeç, sosyal medyada gündem oldu.

Skecin tanıtımı sosyal medya hesabından “Sevgi, saygı ve minnetle…” başlığı ve #29Ekim etiketiyle yayınlandı.

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