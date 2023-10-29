Selda Bağcan: Cumhuriyet bugünkü varlığımızın nedenidir, ilelebet payidar olacaktır

Sanatçı Selda Bağcan, "Cumhuriyetle barışın artık. Nehirler tersine akmaz. Bu nehir aldı başını gidiyor. Cumhuriyet bir nehirse eğer hep ileri gidecek. Heyecanımız sönmeyecek, durmayacak. Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır." dedi.

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Selda Bağcan: Cumhuriyet bugünkü varlığımızın nedenidir, ilelebet payidar olacaktır

Time Dergisi'nin “Yaşayan efsane kadın şarkıcılar” listesine giren, 52 yıllık sanat yaşamıyla dünyaya uzanan Selda Bağcan, iktidarın 100. yıl heyecanını söndürmek istediğini belirterek, “Başaramazlar. Cumhuriyet ilelebet payidar olacak” dedi.

Selda Bağcan, Cumhuriyet’e verdiği demeçte, “Ben çok heyecanlıydım ama bu iktidar heyecanımızı söndürmeye çalışıyor. İnanamıyorum yapılanlara. TRT kutlamaları iptal ediyor. Ne kadar ayıp bir şey. 28 Ekim'de Filistin için dayanışma mitingi yapacaklar. 29'unda da yapsanıza aynı mitingi. Cumhuriyeti de kutlayın. Engel yok ki. Bir kesim maalesef cumhuriyete düşman. Siz hangi topraklarda, hangi düşmanlıkla büyüdünüz? Cumhuriyetle barışın artık. Nehirler tersine akmaz. Bu nehir aldı başını gidiyor. Cumhuriyet bir nehirse eğer hep ileri gidecek. Heyecanımız sönmeyecek, durmayacak. Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır” dedi.

“Atatürk laik bir Türkiye yarattı ve bu insanlar bunu hazmedemiyorlar” diyen Selda Bağcan şöyle devam etti:

“Cumhuriyet her şeydir. Bugünkü varlığımızın nedenidir bir kere. Bakın babamın babası dedem ve 5 kardeşi. Bir ailenin 6 erkeği Çanakkale'de şehit düşmüş. Ailenin bütün fertleri şehit düşmüş. Ben 3. nesil torunum. Benim kadar kim heyecan duyabilir ki Cumhuriyet için. Bu ülkenin kurtuluşunda ailemin de payı var. Her şeyimizi borçluyuz, bu cumhuriyet varlığımızın nedeni. Atatürk deyince ağlarım ben her 10 Kasım'da.”

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