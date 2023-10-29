Muazzez İlmiye Çığ: En büyük utkumuz kutlu ve mutlu olsun

Türkiye'nin ilk, dünyanın en önemli Sümerologlarından biri olan 110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, Cumhuriyet'in 100. yılı için “En büyük utkumuz, kutlu olsun” dedi.

Muazzez İlmiye Çığ: En büyük utkumuz kutlu ve mutlu olsun

Türkiye'nin ilk, dünyanın en önemli Sümerologlarından biri olan ‘Son Sümer Kraliçesi', 110 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ, Cumhuriyet'in 100. yılı için “En büyük utkumuz, kutlu olsun” dedi. Cumhuriyet devrimlerinin Anadolu insanını özgürleştirdiğini vurgulayan Çığ, Cumhuriyet'in 100. yılını değerlendirdi.

İlmiye Çığ, Sözcü’ye verdiği demeçte, şunları söyledi: “Tam yüzyıl önce aziz Atatürk önderliğinde Türk ulusu ve özellikle de Türk kadını tüm dünyaya bağımsızlığını ilan etti. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet devrimleri ve aydınlanma süreci sayesinde Anadolu insanı hem emperyalizmin pençesinden kurtuldu hem de bir ailenin tebası olmaktan çıkıp özgür ve eşit vatandaş olma, kendi kaderini tayin etme hakkına kavuştu. Binlerce yıllık Türk tarihinin en büyük utkusu Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu ve mutlu olsun…”

ATATÜRK'Ü OKUYUN

Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini her fırsatta dile getiren Çığ, gençlere şu tavsiyeyi yapmıştı:

“Atatürk'ü çok okusunlar. Atatürk'ün Nutuk'unu okusunlar. Okusunlar, okusunlar, okusunlar. Okumak insanların kafasını açar.”

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